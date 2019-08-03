Kıbrıs, Türkiye’yi BM'ye şikayet etti

HABER MERKEZİ

Güney Kıbrıs, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki doğalgaz çalışmalarını Birleşmiş Milletler'e (BM) şikayet etti.

BM’ye mektup gönderen Kıbrıs'ın BM Daimi Temsilcisi Büyükelçisi Andreas Mavroyannis, mektubunda, "Türkiye, Kıbrıs'ın Münhasır Ekonomik Bölgesi'ndeki (MEB) eylemleriyle BM tüzüğü ve uluslararası hukuk kurallarını çiğnemekte ısrar ediyor. Böylece de, bölgedeki barış ve istikrarı olumsuz etkiliyor. Uluslararası sivil havacılık uçuşları tehlikeye atılıyor. Ve barış sürecinin gerçekleşmesi için olumlu ortam yaratılması engelleniyor" ifadelerine yer verdi.

Mektupta, “bölgede uçuş gerçekleştiren sivil ve askeri uçakların, telsiz yoluyla Türkiye tarafından sürekli rahatsız edildikleri” de öne sürüldü.

Kıbrıslı Büyükelçi mektubuna, "Türk ticari uçakları Ercan Havalimanı'nı kullanmaya devam ediyor" notunu da düştü.