Irak’tan sıradışı uygulama: Vatandaşlara sigara yardımı

K24 - ERBİL

Irak Ticaret Bakanlığı, vatandaşlara yapılan aylık gıda yardımına sigarayı da eklemeyi planlıyor.

Hikme Hareketi Parlamenteri Ali Bidiri yaptığı açıklamada, “ Irak Ticaret Bakanlığı, vatandaşlara yerli sigara dağıtmayı planlıyor. Aylık gıda formunda yer alan veriye göre bir sigara kartonunda bulunan her paket, 2 bin 500 dinar sayılarak vatandaşlara mal edilecek. Bu da tuhaf bir icat” dedi.

Ali Bidiri, “Hükümetin vatandaşlara yoğurt, süt, yumurta, hurma ve diğer gıda ürünlerini vermesi gerekiyor, sigara ve zehir değil” diye tepki gösterdi.

Uygulamayı yolsuzlukla ilişkilendiren Iraklı parlamenter, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Görünen o ki bu projenin sahipleri ve yolsuzluk yapanlar, Iraklıların ölümüne ve DAİŞ’in saldırı ve bombalarıyla öldürülmesine doymamışlar. Bu yüzden gıda formuyla sigara dağıtmak gibi tuhaf bir icatta bulunuyorlar. Yolsuzluk yapanlara halka sigara dağıtılmasına izin verdiklerine göre, gelecekte uyuşturucu madde dağıtmaları da uzak ihtimal değil.”

Bir önceki yasama döneminde parlamentonun, kamu kurum ve kuruluşlarında sigara içilmesine yasak getirdiğini hatırlatan Bidiri, “Ancak hükümetin bu kararı, tam tersi ve tuhaf bir uygulamadır” ifadelerini kullandı.