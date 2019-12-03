GÖÇ - ‘Kurşunlardan çok doğal afetler etkili’

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Kötü hava koşullarından kaynaklanan doğal afetler ve orman yangınları son 10 yılda her yıl 20 milyon insanı evlerini terk etmeye zorlarken, bu veriyi duyuran yardım kuruluşu Oxfam'a göre iklim krizi ile ivedilikle mücadele edilmemesi halinde tablo daha da kötüleşecek.

Oxfam İklim Politikaları Başkanı Tim Gore, “Tehlikeleri öngörüp önlemlerin alınmasına ve tahliyelerin çoğunun geçici olmasına rağmen rakamlar korkutucu boyutta. Uzun zamandır uyardığımız küresel ısınmanın sonuçlarını şimdi gözlerimizle görüyoruz” diyor.

Her yıl Küba, Tuvalu ve Dominika gibi ada devletlerin nüfusunun ortalama yüzde 5'inin, doğa olayları nedeniyle yerlerinden olması rakamları daha iyi açıklıyor.

DOĞAL AFETLERDEN YER DEĞİŞTİRME İHTİMALİ ÇATIŞAMLARDAN 3 KAT DAHA FAZLA

Madrid'de iki hafta sürecek İklim Zirvesi'ndeki bir toplantıda konuşan Bangladeş Başbakanı Şeyh Hasina Vecid de olağanüstü hava koşullarından kaynaklanan tahliyelerin çatışma bölgelerindeki yer değiştirmelerden çok daha fazla olduğunu hatırlattı. Başbakana göre su seviyesinin yükselmesi ve çölleşme gibi nispeten yavaş ilerleyen sorunlara küresel çapta daha çok ilgi gösteriliyor.

Oxfam'ın, 2008 ila 2018 yıllarında yerlerinden edilenlere ilişkin resmi kayıtlara dayandırdığı raporunda, Şeyh Hasina'nın dediği gibi, insanların kasırga, sel veya yangınlardan dolayı evlerini terk etme ihtimalinin çatışmalardan üç kat daha fazla olduğu vurgulandı.

DOĞAL AFETLERDEN EN FAZLA ETKİLENENLER ASYALILAR

Raporda, halihazırda çatışmaların gölgesindeki Sudan gibi ülkelerde bir yandan kuraklığın diğer yandan sel felaketinin, insani krizin boyutunu daha da derinleştirdiğinin altı çizildi.

Nüfusa oranla en fazla yer değişiminin yaşandığı ilk 10 ülkenin 7'sini çoğunlukla gelişmekte olan Karayip adaları oluşturuyor. Toplam sayıya bakıldığındaysa evlerini terk edenlerin yüzde 80'i Asya'ya yaşıyor. Nüfusun yoğun olduğu Filipinler ve Sri Lanka gibi ülkelerde halkın büyük çoğunluğu kasırga veya sel felaketi tehdidi altında hayatlarını sürdürüyor.

HASAR VE KAYIPLARIN TELAFİSİ İÇİN 50 MİLYAR DOLARA İHTİYAÇ VAR

Sadece mayıs ayında meydana gelen Fani Kasırgası, Bangladeş ve Hindistan'da 3 buçuk milyon kişiyi yerinden etti. Çoğu, kasırga vurmadan önce önlem amaçlı yaşadıkları yerleri terk etmek zorunda kaldı.

Stockholm Çevre Enstitüsü'nün tahminlerine göre 2022'ye kadar her yıl hava koşullarından kaynaklanan doğal afetlerin kaybını telafi etmek için 50 milyar dolara ihtiyaç olacak, 2030'a kadarsa bu fatura 300 milyar dolara çıkacak.