Fransa’dan 31 Ezidi kadına kabul

K24 - ERBİL
Fransa Dışişleri Bakanlığı, 31 Ezidi kadının çocuklarıyla birlikte bugün Fransa’ya ulaştığını bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, bu adımın Fransa’nın Ortadoğu’da etnik ve dini şiddete maruz kalan kişilere verdiği desteğin belgesi olduğu belirtildi.
Ezidi kadınların Fransa’ya getirilmesi sürecinin, Irak Dışişleri Bakanlığı’yla koordinasyon halinde yapıldığı kaydedildi.
Geçtiğimiz aralık ayında da Fransa 16, mayıs ayında ise 28 Ezidi aileyi kabul etmişti.
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Nobel Barış Ödülü sahini Ezidi aktivist Nadia Murad’a, ülkesinin 100 Ezidi aileyi kabul edeceği sözünü vermişti.
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