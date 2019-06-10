Başkan Barzani’den önemli mesajlar

K24 - ERBİL

Başkan Mesud Barzani, Kürdistan Bölgesi Hükümeti ile Irak hükümetinin, geri kalan sorunları en kısa sürede çözmesi gerektiğini belirtti.

Başkan Barzani, bugün başkent Erbil’de Neçirvan Barzani’nin, Kürdistan Bölgesi Başkanlığı görevine başlaması dolayısıyla düzenlenen yemin töreninde konuştu.

“30 Eylül’de yapılan seçimle, bir demokratik süreçle Parlamento Başkanlığı seçildi, bugün de Bölge Başkanı yasal yemini etti” diyen Başkan Barzani, “Daha sonra da yeni Bölge Hükümeti kabinesinin kurulması adımları atılacak. Neçirvan Barzani’yi tebrik ediyor, kendisine başarılar diliyorum, tam desteğimi bildiriyorum” dedi.

Erbil ile Bağdat arasında özellikle son zamanlarda derinleşen ve tehlikeli bir hal alan Kürdistan Bölgesi idaresi dışında kalan Kürdistani bölgeler konusu olmak üzere geri kalan sorunların da en kısa zamanda çözülmesini talep eden Başkan Barzani, bunun da anayasla çerçevede bütün Iraklı bileşenlerin karşılıklı anlayışı çerçevesinde olması gerektiğini vurguladı.

Konuşmasında DAİŞ’e de değinen Başkan, “DAİŞ büyük bir yenilgi almıştır ancak tehlikesi sürüyor ve yeniden örgütleniyor. Bu tehlike sadece Irak ve (Kürdistan) Bölge üzerinde değil, bölgenin geneli ve dünya açısından da vardır. 2014’teki felaketin tekrarlanmaması için buna engel olunmalıdır” ifadesini kullandı.

Başkan Barzani, Kürdistan Bölgesi’nde de sorunların çözümü için birlikte çalışılması gerektiğini ifade etti.