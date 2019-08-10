Abdulmehdi: İdam mahkumu DAİŞ’liler affedilmeyecek

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Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi, idam cezasına çarptırılan yabancı uyruklu DAİŞ’lilerin affedilmeyeceğini söyledi.

Paris yönetimi, Irak’ta yargılandıktan sonra idam cezası alan bazı Fransız vatandaşı DAİŞ mensuplarının cezalarının hafifletilmesi talebinde bulunmuştu.

Konu hakkında açıklama yapan Irak Başbakanı Abdulmehdi, “O cezalar yasaldır ve hakim tarafından verilmiştir. Avrupalıların, idamların uygulanmaması yönündeki görüşlerine saygı duyuyoruz ancak bu konuda farklı düşünüyoruz” dedi.

Abdulmehdi, “Onlar kendilerinin ve vatandaşlarının çıkarlarını koruma konusunda netler biz de çıkarlarımızı, yasalarımızı ve vatandaşlarımızın çıkarlarını korumakta ısrarlıyız” ifadesini kullandı.

Irak Başbakanı, yasaların, idam cezasını değiştirme konusunda devlete yetki vermediğini vurguladı.

Geçtiğimiz aylarda Bağdat’ta yargılanan 11 Fransız vatandaşı DAİŞ’liye idam, 3 DAİŞ’liye de ömür boyu hapis cezası vermişti. Karar, Paris yönetiminde rahatsızlığa neden olmuştu.