Eşini öldüren eski cumhurbaşkanı yardımcısı serbest bırakıldı

HABER MERKEZİ
Eşini öldürdüğü için idam cezasına çarptırılan İran eski Cumhurbaşkanı Yardımcısı Muhammed Ali Necefi, maktulün ailesinin affetmesi sonucu serbest bırakıldı.
Necefi'nin avukatı Hamid Guderzi, müvekkilinin 1 milyar tümen (resmi kur üzerinden yaklaşık 238 bin dolar) kefaletle serbest bırakıldığını açıkladı.
67 yaşındaki Necefi'nin, öldürdüğü eşi Mitra Ostad'ın (35) ailesinin 14 Ağustos'ta yaptığı 'af açıklamasının' ardından serbest bırakıldığı belirtildi.
Avukat Guderzi, müvekkiline 'kısas' hükümleri uygulanmadığı ve Ostad'ın ailesinin 'kan parası' istememesi nedeniyle kefaletle serbest bırakılabildiğini söyledi.
Geçen ay gerçekleştirilen duruşmada Necefi, 'kasten adam öldürme' suçlamasıyla yargılanmıştı. Avukat Guderzi, maktulün ailesiyle kısas talebinden vazgeçmeleri için görüştüklerini belirtmiş ancak cevap alamadıklarını söylemişti.
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