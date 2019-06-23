Türkiye

Buldan: Seçimin galibi Kürtler ve HDP

Kurdistan24 -Türkçe Kurdistan24 -Türkçe |
Buldan: Seçimin galibi Kürtler ve HDP
Kürtler HDP Pervin Buldan İstanbul Seçim

HABER MERKEZİ

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Eşbaşkanı Pervin Buldan, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin galibinin Kürtler ve HDP olduğunu söyledi. 

Twitter hesabından seçim mesajı paylaşan Pervin Buldan, “Bugünün galibi Kürtler ve HDP olmuştur” dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin sonuçları şu şekilde:

AÇILAN SANDIK: % 99,38

Ekrem İmamoğlu (CHP): % 54,03

Binali Yıldırım (AK Parti): % 45,09

Diğer: % 0,88

Katılım oranı: % 84,42

Ilişkili Görseller
Ilişkili Makaleler