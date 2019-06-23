Buldan: Seçimin galibi Kürtler ve HDP

HABER MERKEZİ
Halkların Demokratik Partisi (HDP) Eşbaşkanı Pervin Buldan, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin galibinin Kürtler ve HDP olduğunu söyledi.
Twitter hesabından seçim mesajı paylaşan Pervin Buldan, “Bugünün galibi Kürtler ve HDP olmuştur” dedi.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin sonuçları şu şekilde:
AÇILAN SANDIK: % 99,38
Ekrem İmamoğlu (CHP): % 54,03
Binali Yıldırım (AK Parti): % 45,09
Diğer: % 0,88
Katılım oranı: % 84,42
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