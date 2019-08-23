Kuantum radarı ilk defa gün yüzüne çıktı

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Avusturya Fen Bilimleri Enstitüsü’nden bir grup araştırmacı, dolaşan fotonlara dayanan bir kuantum radar cihazını ortaya çıkardı.

Enstitüsü’ndeki Shabir Barzanjeh önderliğindeki çalışmalar sayesinde dünyanın ilk kuantum radarını oluşturmak için dolaştırılmış mikrodalgalar kullanıldı.

Arkaplan gürültüsünün arkasına saklanabilecek kadar düşük bir güçte çalışan radar, biyomedikal ve güvenlik uygulamalarında kullanılabilir.

Araştırmacılar, “Josephson parametrik dönüştürücü” olarak adlandırılan bir süper iletken cihaz kullanarak dolaştırılmış mikrodalga foton çiftleri oluşturur. ‘Sinyal foton’ adı verilen ilk fotonu, ilgilenilen nesneye doğru ışınlarlar ve yansımayı dinlerler.

Bu arada, avara foton denilen ikinci fotonu saklarlar. Yansıma geldiğinde, bu rölanti fotonun müdahalesini engelleyerek sinyal fotonun ne kadar uzağa gittiğini gösteren bir imza oluşur. Bu aşamaların hepsi ortaya kuantum radarını ortaya çıkarır.

Bu tekniğin geleneksel radarlara göre bazı önemli avantajları vardır. Sıradan radar da benzer şekilde çalışır, ancak az sayıda mikrodalga foton içeren düşük güç seviyelerinde başarısız olur. Çünkü ortamdaki sıcak nesneler kendi mikrodalgalarını yayarlar.

Araştırmacılar, kuantum radarlarını, benzer şekilde az sayıda fotonla çalışan geleneksel sistemlerle karşılaştırmaya devam ediyor ve sadece nispeten kısa mesafelerde de olsa, önemli ölçüde daha iyi performans gösterdiğini söylüyor.

Bu, kuantum radarının önemli potansiyelini ve mikrodalga bazlı dolaşmada ilk uygulamayı ortaya çıkaran ilginç bir çalışma. Ancak, daha genel olarak kuantum aydınlatmanın potansiyel uygulamasını da bizlere gösteriyor. Kuantum radarlarının sağladığı büyük bir avantaj ise, gereken düşük elektromanyetik radyasyon seviyeleri. Araştırmacılar, kapalı ve kalabalık ortamlardaki güvenlik uygulamaları için kısa mesafeli düşük güçlü radarların yararlı olabileceğini belirtiyor. (Kaynak: Webtekno)