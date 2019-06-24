ABD’li yetkili: Kürtler liderlerinden dolayı şanslı

K24 - ERBİL

ABD Dışişleri Bakanlığı İran ve Irak Masası Sorumlusu Andrew Peek, Kürdistan Bölgesi halkının, sahip olduğu liderlerden dolayı şanslı olduğunu söyledi.

Başkent Erbil’de temaslarda bulunan ABD’li diplomat Andrew Peek, Mesrur Barzani’nin kuracağı hükümet kabinesiyle ilgili K24’e değerlendirmelerde bulundu.

Peek, “Kürdistan Bölgesi’yle çok iyi ilişkilerimiz var. Burada ağırlanmaktan her zaman gurur duyuyoruz. Kürdistan Bölgesi Hükümeti’yle ise daha yoğun ilişkilere sahibiz” dedi.

“Yeni Kürdistan Bölgesi Başkanı ve Başbakan’ın göreve başlamasından memnuniyet duyuyoruz” diyen Peek, “Bu Kürdistan Bölgesi için büyük bir dönemdir. İlerisi için birlikte yapacağımız çok iş var” ifadesini kullandı.

Andrew Peek son olarak, “Bence Kürdistan Bölgesi halkı böyle liderlere sahip olduğu için şanslı” diye konuştu.

Peek ve beraberindeki üst düzey heyet bugün Mesrur Barzani’yle bir görüşme gerçekleştirdi.