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BASIN ÖZETİ - 19 Temmuz 2019

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BASIN ÖZETİ - 19 Temmuz 2019
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Cumhuriyet Gazetesi - Öne Çıkan Başlıklar:

TRT’ye Karlov operasyonu

Washington’a F-35 yanıtı

Kaza değil katliam

Emniyet’te Ağar etkisi

Özgürlüklerini verin


Karar Gazetesi - Öne Çıkan Başlıklar:

Gündeminde şimdilik yaptırım yok

Kalın, Bolton ile görüştü

Bu facianın ardında çok soru var

‘Siyasi ayak nerede?’nin cevabını alamadık

Beyazperdede aksiyon haftası


Evrensel Gazetesi - Öne Çıkan Başlıklar:

İddianameler çöktü, hukuksuzluk sürüyor

Bağımlılık artıyor fatura büyüyor

Cumhurbaşkanlığı Kumpas Davaları’ndan KCK’yi çıkardı

Erdoğan’ı hedef aldı yeni partiye ışık yaktı

Van’da katliam gibi kaza


Yeni Şafak Gazetesi - Öne Çıkan Başlıklar:

Kriz değil fırsat

Meclisten Doğu Akdeniz bildirisi

F-35 artık pahalı

TRT’de Karlov gözaltıları

Trafikte mülteci katliamı


Yeni Yaşam Gazetesi - Öne Çıkan Başlıklar:

Dersim’de cevap bekleyen sorular

Kafalar karışık

Kentte 10 bin mayın var

ABD, Türkiye’yi F-35 programından çıkardı

‘Önlem alınsaydı bu katliam olmazdı’


Dünya Gazetesi - Öne Çıkan Başlıklar:

Romanya’ya 150 milyon dolar yatırımla “Endüstri 4.0” üssü

Borsa 100 bini geçti, döviz sakin seyretti

Türkiye’den ABD’ye F-35 tepkisi

TBMM’den Doğu Akdeniz için ortak bildiri


BirGün Gazetesi - Öne Çıkan Başlıklar:

Bu dava utanç verici

Kazdağlarını korumayı reddettiler

Eylem cezası AYM’den döndü

Kıbrıs için görüşme hazırlığı

Ankara F-35 sisteminden atıldı


Akşam Gazetesi - Öne Çıkan Başlıklar:

Türkiye’ye yaptırım arayışında değilim

Türkiye’yle işbirliği F-35’ten daha derin

Her türlü operasyon masada

Rusya: Su-35 verebiliriz

Katliam gibi kaza: 17 ölü

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