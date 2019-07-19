BASIN ÖZETİ - 19 Temmuz 2019

Cumhuriyet Gazetesi - Öne Çıkan Başlıklar:
TRT’ye Karlov operasyonu
Washington’a F-35 yanıtı
Kaza değil katliam
Emniyet’te Ağar etkisi
Özgürlüklerini verin
Karar Gazetesi - Öne Çıkan Başlıklar:
Gündeminde şimdilik yaptırım yok
Kalın, Bolton ile görüştü
Bu facianın ardında çok soru var
‘Siyasi ayak nerede?’nin cevabını alamadık
Beyazperdede aksiyon haftası
Evrensel Gazetesi - Öne Çıkan Başlıklar:
İddianameler çöktü, hukuksuzluk sürüyor
Bağımlılık artıyor fatura büyüyor
Cumhurbaşkanlığı Kumpas Davaları’ndan KCK’yi çıkardı
Erdoğan’ı hedef aldı yeni partiye ışık yaktı
Van’da katliam gibi kaza
Yeni Şafak Gazetesi - Öne Çıkan Başlıklar:
Kriz değil fırsat
Meclisten Doğu Akdeniz bildirisi
F-35 artık pahalı
TRT’de Karlov gözaltıları
Trafikte mülteci katliamı
Yeni Yaşam Gazetesi - Öne Çıkan Başlıklar:
Dersim’de cevap bekleyen sorular
Kafalar karışık
Kentte 10 bin mayın var
ABD, Türkiye’yi F-35 programından çıkardı
‘Önlem alınsaydı bu katliam olmazdı’
Dünya Gazetesi - Öne Çıkan Başlıklar:
Romanya’ya 150 milyon dolar yatırımla “Endüstri 4.0” üssü
Borsa 100 bini geçti, döviz sakin seyretti
Türkiye’den ABD’ye F-35 tepkisi
TBMM’den Doğu Akdeniz için ortak bildiri
BirGün Gazetesi - Öne Çıkan Başlıklar:
Bu dava utanç verici
Kazdağlarını korumayı reddettiler
Eylem cezası AYM’den döndü
Kıbrıs için görüşme hazırlığı
Ankara F-35 sisteminden atıldı
Akşam Gazetesi - Öne Çıkan Başlıklar:
Türkiye’ye yaptırım arayışında değilim
Türkiye’yle işbirliği F-35’ten daha derin
Her türlü operasyon masada
Rusya: Su-35 verebiliriz
Katliam gibi kaza: 17 ölü
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