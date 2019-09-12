Hükümet ve parlamento heyetlerinden önemli toplantı

K24 - ERBİL

Kürdistan Bölgesi Hükümeti ve Kürdistan Parlamentosu heyetleri 4 gündem maddesini görüşmek üzere bir araya geldi.

Başkent Erbil’deki toplantıda Bağdat ile Erbil arasında müzakere konusu olan bütçe, petrol – doğalgaz ve Irak Anayasası’nın 140’ıncı maddesinin yanı sıra 2020 yılında Irak genelinde yapılacak nüfus sayımı masaya yatırıldı.

Toplantıyla ilgili K24’e konuşan Kürdistan İslami Birlik Partisi (Yekgirtu) Kürdistan Parlamentosu Grubu Başkanı Şakir Cevdet, toplantıda Kürdistan Bölgesi Hükümeti’nin Bağdat ile anlaşma yolunda ilerlediğini anladıklarını ifade etti.

Cevdet, Kürdistan Bölgesi Hükümeti’nin Irak Hükümeti ile anayasal çerçevede anlaşmadan yana olduğunu söyledi.

Hükümet heyetinin toplantıda, Erbil – Bağdat müzakereleriyle ilgili belgeleri parlamento heyetine sunduğu kaydedildi.

K24’e konuşan Kürdistan Parlamentosu Maliye Komisyonu Üyesi Behcet Ali, hükümetin parlamentoya Bağdat’la yürüttüğü müzakerelere dair belgeleri sunmasının önemli olduğunu vurgulayarak, “Erbil ile Bağdat’ın anlaşması durumunda Kürdistan Parlamentosu ve Bağdat’taki Kürt parlamenterler anlaşmanın içeriğinden haberdar olacaklar” dedi.

Önümüzdeki hafta Kürdistan Bölgesi Hükümeti heyetinin Bağdat’a giderek, bütçe, petrol – doğalgaz, 140’ıncı maddenin uygulanması ve 2020 yılında yapılacak nüfus sayımıyla ilgili görüşmelerde bulunması bekleniyor.