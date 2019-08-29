FARC'tan ‘silahlı mücadeleye dönüş’ çağrısı

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Kolombiya’da 52 yıl silahlı mücadele verdikten sonra hükümetle anlaşarak silah bırakan ve siyasi partiye dönüşen Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri’nden (FARC) ‘silahlı mücadeleye dönüş’ açıklaması yapıldı.

Örgütün iki eski lideri olan Ivan Marquez ve Jesus Santrich, barış anlaşmasının başarısız olduğunu söyleyerek silahlı mücadeleye dönüş açıklaması yaptı. FARC’ın eski iki numarası olan ve barış görüşmelerinde örgütün başmüzakerecilerinden biri olan Marquez, yayımladıkları videoda ‘silahlı mücadelede yeni bir dönem’in başlayacağını ilan etti.

“İKİNCİ MARQUETALIA BAŞLADI”

Márquez ve Santrich, yanlarına silah bırakmayı reddetmiş eski FARC komutanlarını alarak yaptıkları açıklamada, uzun bir manifesto okudu. Márquez, Kolombiya devletinin barış anlaşmasına ihanet ettiğini söyleyerek, “İki yılda, hükümetin ilgisizliği ve miskinliği karşısında 500’den fazla toplum lideri ve 150 gerilla öldürüldü” ifadelerini kullandı.

“Dünyaya, ikinci Marquetalia’nın [FARC’ın doğduğu yer] başladığını duyuruyoruz” diyen Márquez, ‘silahlı mücadelenin yeni bir aşamasının başladığını’ belirterek, sözlerine şöyle devam etti:

“FARC’ın eski iki numarası, “Biz ideolojik olarak hiçbir zaman yenilmedik, dolayısıyla mücadele devam ediyor… Savaşma iradesi varken zafer umudu da vardır.”

Márquez, güçlerini ELN gerillaları ve başka gruplarla birleştirebileceklerini ekledi.

“SALDIRI DÜZENLEMEYECEĞİZ”

Eski FARC komutanı, farklı taktikler izleyeceklerini de söyledi. Amaçlarının barışı destekleyen bir hükümetin kurulması olduğunu söyleyen Márquez, yolsuzlukla savaşacaklarını, kendisine bağlı gerillaların sadece saldırılara yanıt vereceğini, fidye için insan kaçırmayacaklarını, yerel toprak sahipleri ve iş insanları ile diyalog kurup onları kendi davalarına katkıda bulunmaya ikna edeceklerini belirtti.

AÇIKLAMA NE ANLAMA GELİYOR?

Márquez, barış müzakerelerinde kilit rol oynamıştı. Barış anlaşması kapsamında FARC’a Kongre’de verilen koltuklardan biri de ona aitti. Ancak Temmuz 2018’de Jesús Santrich’in uyuşturucu kaçakçılığı suçlamasıyla kısa süreliğine tutuklanmasını protesto ederek Senato’daki koltuğuna oturmayı reddetti ve kayıplara karıştı.

Öte yandan, 2017’den bu yana barış anlaşması kapsamında 13 bin FARC gerillası silah bırakmış durumda.

LONDONO: BARIŞA BAĞLIYIZ

Kolombiya hükümeti ise Marquez ve Santrich’in açıklamalarına henüz yanıt vermedi. FARC’ın eski komutanı ve siyasi partisinin de lideri olan Rodrigo Londono Twitter hesabından, “Tüm zorluklara ve tehlikelere rağmen büyük çoğunluğun anlaşmaya bağlılığı devam ediyor. Biz barıştan yanayız” açıklaması yaptı.