BASIN ÖZETİ – 31 Temmuz 2019

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Salda'nın çığlığını duyun
Bütçenin yüzde 70'i denetim dışı
9 sivas katili için kritik adım
Gezi'ye özel heyet
Karar Gazetesi - Öne Çıkan Başlıklar:
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MGK masasında 3 kırmızı dosya
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Evrensel Gazetesi - Öne Çıkan Başlıklar:
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Ankara-Bağdat hattı sağlam
BirGün Gazetesi - Öne Çıkan Başlıklar:
Ülke alev aldı yanıyor bakan hayal satıyor
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