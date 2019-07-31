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BASIN ÖZETİ – 31 Temmuz 2019

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BASIN ÖZETİ – 31 Temmuz 2019
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Cumhuriyet Gazetesi - Öne Çıkan Başlıklar:

7 maddeye uy 

Salda'nın çığlığını duyun

Bütçenin yüzde 70'i denetim dışı 

9 sivas katili için kritik adım 

Gezi'ye özel heyet

 


Karar Gazetesi - Öne Çıkan Başlıklar:

Şiir gevezelik kaldırmıyor 

İhtiyat akçesi Yol'a çıktı 

MGK masasında 3 kırmızı dosya 

Ege'de zeplin devriyesi 

Başkanlık sistemi kurumları zayıflatıyor 


Evrensel Gazetesi - Öne Çıkan Başlıklar:

'Kefen parası' müteahhide gitti

Kentin su borusu termiğe bağlandı 

Güvenli istihdam, güvenli gelecek 

Kaotik trafiğin nedeni rantçı kent anlayışı 

Bu nasıl ketenpere?


Yeni Şafak Gazetesi - Öne Çıkan Başlıklar:

İngiliz üssü de vakıf malı!

Faizde ciddi düşüş olacak 

Bu karar terörü meşrulaştırır 

Barış Koridoru mutlaka kurulacak 

Ankara-Bağdat hattı sağlam 


BirGün Gazetesi - Öne Çıkan Başlıklar:

Ülke alev aldı yanıyor bakan hayal satıyor

164 çevreci öldürüldü 

Uyarıları dinlemediler 

Ekmek yoksa top oynayın 

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