Hakkari'de şiddetli çatışma

Kürdistan’da model hükümet / Dr. Qasimlo…

Kürdistan’da seçimler bir demokrasi şöleni şeklinde tezahür etti. Seçim kampanyası sırasında her siyasi parti, milli ve dini topluluklar, Kürdistanlı herkes, kendilerini özgürce, kimlikleriyle, kendi ideolojileriyle ifade ettiler.