Hakkari'de şiddetli çatışma

HABER MERKEZİ
Hakkari’de Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) mensuplarıyla PKK mensupları arasında çıkan çatışmada 3 asker ve 3 PKK’li yaşamını yitirdi.
Hakkari merkez kırsalında devlet güçlerinin başlatmış olduğu operasyon kapsamında PKK’lilerle çıkan çatışmada 3 Jandarma personeli hayatını kaybetti, 1 Jandarma Astsubayçavuş ise yaralandı.
Çatışmada 3 PKK’linin de yaşamını yitirdiği bildirildi.
Türkiye İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, iç güvenlik operasyonları kapsamında, Hakkari Merkez kırsalında devam eden operasyonda, 1 Jandarma Teğmen, 1 Jandarma Astsubay, 1 Jandarma Uzmançavuş olmak üzere 3 Jandarma personelinin hayatını kaybettiği, 1 Jandarma Astsubayçavuş ise yaralandığı belirtildi.
Bakanlığın açıklamasında, 3 PKK’linin de yaşamını yitirdiği bildirildi.
Bölgede operasyonunun devam ettiği kaydedildi.
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