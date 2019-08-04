Neçirvan Barzani: Ezidilik Kürdistan’dan ayrılamaz

K24 - DUHOK

Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani, Duhok’ta gerçekleştirilen Ezidi Soykırımı anma töreninde yaptığı konuşmada, Ezidilerin çektiği acıları anladıklarını, Ezidilik, Şengal, Laleş ve Şerfedin’in Kürdistan’dan ayrılamayacağını söyledi.

Bugün Duhok’ta, Şengal’e yönelik soykırımın 5’inci yılı münasebetiyle anma töreni düzenlendi.

Neçirvan Barzani burada yaptığı konuşmada, “Düşmanlar Ezidilerin kendi topraklarından göç etmesini istiyor, ancak Ezidiler güç ve inançlarıyla kalacaklardır” dedi.

Şengal’in yeniden inşa edilmesi gerektiğini de vurgulayan Neçirvan Barzani, “Hiçbir grup ve parti halkın geri dönüşüne engel olmamalı. Bölge istikrara kavuşmalı ve gerekli hizmetler sağlanmalı” diye konuştu.

Şengal için Birleşmiş Milletler (BM) ve uluslararası toplum tarafından bir yardım sandığı kurulması gerektiğini belirten Neçirvan Barzani, bu amaç doğrultusunda Kürdistan Bölgesi’nin de hazır olduğunu ifade etti.

Neçirvan Barzani’nin konuşmasından satır başları şöyle:

“Bugün, insanlığa karşı işlenmiş büyük bir suçun kurbanlarını anıyoruz. Hiç kimse 21’inci yüzyılda bu denli vahçi ve insanlık dışı bir suça tanık olacağını düşünmüyordu. Ezidi Soykırımı kurbanlarının anısı önünde saygıyla eğiliyoruz. Onları asla unutmayacağız.

Tarih boyunca Ezidiler onlarca ferman ve felakete maruz kaldı ancak onlar güç ve inançlarıyla kendilerini korudu, topraklarından ve inançlarından vazgeçmediler. Bütün o ferman ve felaketlere rağmen Ezidilik canlı bir kültür olarak Kürdistan’daki diğer bileşenler gibi kendi topraklarında varlığını korumuştur. Sonsuza kadar da kendi topraklarında kalacaklardır. Onlar Laleş ve Şerfedin Türbesini koruyacaklardır.

DAİŞ tarafından Ezidilere karşı gerçekleştirilen soykırım benzeri az olan bir şeydir. Şimdiye kadar 80 toplu mezar ile yüzlerce mezar bulundu.

Ezidilerin yaşatılan, en büyük suçtu. Öyle ki 360 bin Ezidi göç etmek zorunda kaldı, 67 bin Ezidi türbesi bombalandı, 100 binden fazla Ezidi dünyaya dağıldı. Bu tarihteki en büyük kara felakettir ancak hiçbiri Ezidileri ve Kürdistan’ı birbirinden ayıramadı. Ezidiler ülkemiz topraklarında yaşayan en kadim bileşendir.”