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BASIN ÖZETİ – 10 Eylül 2019

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BASIN ÖZETİ – 10 Eylül 2019
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Cumhuriyet Gazetesi - Öne Çıkan Başlıklar:

Revizyonda damat ayarı 

Yanılacaksınız

Sivas'a uzanıyor 

Bakan bu iş ne?

22 cinayetin faili meçhul 


Karar Gazetesi - Öne Çıkan Başlıklar:

Ekonomide yeni ölçek: Trump endeksi 

S-400 yaptırımlarını inceliyoruz 

Her tabloda bir portre

'Büyük birader' Chaplin'i de izlemiş 

'Yıl bitmeden kuruyoruz'


Evrensel Gazetesi - Öne Çıkan Başlıklar:

Acılar yarıştırılmasın ortak çözüm bulunsun 

AKP'liler hortumu kesilen vakıflara sahip çıktı

Kürt sorunu nasıl çözülmez?

Ders zili çaldı 

İngiltere ve Ürdün'de zam grevi 


Yeni Şafak Gazetesi - Öne Çıkan Başlıklar:

'Yumurtalı saldırı tezgah'

Finans sistemi değişmeli 

Merkez Bankası'nın masasın 5 puan indirim var 

Gündüz devriye akşam sevkiyat 

Emniyet müdürü kaza geçirdi


BirGün Gazetesi - Öne Çıkan Başlıklar:

Tartışmalı sistem ilk günden çöktü 

Krizin tüm suçunu özel bankalara attı 

Öğrencinin de öğretmenin de işi zor 

Tehdit ve şantaja pabuç bırakılmaz 

Meclis'te vakıf tartışması 

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