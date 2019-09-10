BASIN ÖZETİ – 10 Eylül 2019

Cumhuriyet Gazetesi - Öne Çıkan Başlıklar:
Revizyonda damat ayarı
Yanılacaksınız
Sivas'a uzanıyor
Bakan bu iş ne?
22 cinayetin faili meçhul
Karar Gazetesi - Öne Çıkan Başlıklar:
Ekonomide yeni ölçek: Trump endeksi
S-400 yaptırımlarını inceliyoruz
Her tabloda bir portre
'Büyük birader' Chaplin'i de izlemiş
'Yıl bitmeden kuruyoruz'
Evrensel Gazetesi - Öne Çıkan Başlıklar:
Acılar yarıştırılmasın ortak çözüm bulunsun
AKP'liler hortumu kesilen vakıflara sahip çıktı
Kürt sorunu nasıl çözülmez?
Ders zili çaldı
İngiltere ve Ürdün'de zam grevi
Yeni Şafak Gazetesi - Öne Çıkan Başlıklar:
'Yumurtalı saldırı tezgah'
Finans sistemi değişmeli
Merkez Bankası'nın masasın 5 puan indirim var
Gündüz devriye akşam sevkiyat
Emniyet müdürü kaza geçirdi
BirGün Gazetesi - Öne Çıkan Başlıklar:
Tartışmalı sistem ilk günden çöktü
Krizin tüm suçunu özel bankalara attı
Öğrencinin de öğretmenin de işi zor
Tehdit ve şantaja pabuç bırakılmaz
Meclis'te vakıf tartışması
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