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BASIN ÖZETİ - 4 Temmuz 2019

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BASIN ÖZETİ - 4 Temmuz 2019
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Cumhuriyet Gazetesi - Öne Çıkan Başlıklar:

Mürted’de S-400 hazırlığı

İmamoğlu: Niçin tutuklular?

Zam yansımadı enflasyon durdu

‘5+1’ pişmanlığı

Adalet de yok saygı da


Karar Gazetesi - Öne Çıkan Başlıklar:

Demek ki komplo değilmiş

Spekülasyon gecesi

ABD Dışişleri ve Pentagon’dan ‘yaptırımlar hala masada’ mesajı

İBB’de siyasi partiler masası

Mahkeme de raydan çıktı


Evrensel Gazetesi - Öne Çıkan Başlıklar:

İmamoğlu: Demirtaş neden tutuklu?

Eroğlu’nun cansız bedenine ulaşıldı

ABD’ye göre yaptırım planı değişmedi

O tren adaletin üstünde de geçti


Yeni Şafak Gazetesi - Öne Çıkan Başlıklar:

Enflasyon düşüyor

Rusya’daki nükleer denizaltı kazası devlet sırrı olarak kalacak

Ortaklık stratejik seviyede

BM: S. Arabistan ev sahipliği yapmasın

Hafter mültecileri katletti


Yeni Yaşam Gazetesi - Öne Çıkan Başlıklar:

Engin Eroğlu’nun cansız bedeni bulundu

Tüm ihaleler incelenecek

HDP’ye ziyaret

Olağanüstü toplantı trafiği heyecan yarattı

Enflasyon yüzde 15.2, emekliye zam


Dünya Gazetesi - Öne Çıkan Başlıklar:

Enerjide en büyük borç yapılandırması

Enflasyon sert düştü, faiz indirimi bekleniyor

Güç savaşını kadınlar kazandı

STK yöneticilerine çağrı


BirGün Gazetesi - Öne Çıkan Başlıklar:

Maaş hırsızları

İlk duruşmada heyet çekildi

Büyük felakete yol açabilir

İmamoğlu’ndan partilere ziyaret

Prenses sığınma istedi

Yüzyılın en sıcak haziran ayı


Akşam Gazetesi - Öne Çıkan Başlıklar:

Washington’da tanklar yürüdü

Hafter’den göçmenlere bomba

Euronun başına ilk kadın başkan

Kahraman kaptan serbest

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