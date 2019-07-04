BASIN ÖZETİ - 4 Temmuz 2019

Cumhuriyet Gazetesi - Öne Çıkan Başlıklar:
Mürted’de S-400 hazırlığı
İmamoğlu: Niçin tutuklular?
Zam yansımadı enflasyon durdu
‘5+1’ pişmanlığı
Adalet de yok saygı da
Karar Gazetesi - Öne Çıkan Başlıklar:
Demek ki komplo değilmiş
Spekülasyon gecesi
ABD Dışişleri ve Pentagon’dan ‘yaptırımlar hala masada’ mesajı
İBB’de siyasi partiler masası
Mahkeme de raydan çıktı
Evrensel Gazetesi - Öne Çıkan Başlıklar:
İmamoğlu: Demirtaş neden tutuklu?
Eroğlu’nun cansız bedenine ulaşıldı
ABD’ye göre yaptırım planı değişmedi
O tren adaletin üstünde de geçti
Yeni Şafak Gazetesi - Öne Çıkan Başlıklar:
Enflasyon düşüyor
Rusya’daki nükleer denizaltı kazası devlet sırrı olarak kalacak
Ortaklık stratejik seviyede
BM: S. Arabistan ev sahipliği yapmasın
Hafter mültecileri katletti
Yeni Yaşam Gazetesi - Öne Çıkan Başlıklar:
Engin Eroğlu’nun cansız bedeni bulundu
Tüm ihaleler incelenecek
HDP’ye ziyaret
Olağanüstü toplantı trafiği heyecan yarattı
Enflasyon yüzde 15.2, emekliye zam
Dünya Gazetesi - Öne Çıkan Başlıklar:
Enerjide en büyük borç yapılandırması
Enflasyon sert düştü, faiz indirimi bekleniyor
Güç savaşını kadınlar kazandı
STK yöneticilerine çağrı
BirGün Gazetesi - Öne Çıkan Başlıklar:
Maaş hırsızları
İlk duruşmada heyet çekildi
Büyük felakete yol açabilir
İmamoğlu’ndan partilere ziyaret
Prenses sığınma istedi
Yüzyılın en sıcak haziran ayı
Akşam Gazetesi - Öne Çıkan Başlıklar:
Washington’da tanklar yürüdü
Hafter’den göçmenlere bomba
Euronun başına ilk kadın başkan
Kahraman kaptan serbest
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