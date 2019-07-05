Irak’tan CIA’ya Anbar soruşturması

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Irak Savunma Bakanlığı, ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı'na (CIA) bilgi sızdıran Anbar İli Operasyon Komutanı’na ait olduğu iddia edilen ses kaydıyla ilgili soruşturma başlattı.

Irak'ta Ambar Operasyon Komutanı Mahmud Felahi’nin Irak kökenli bir CIA ajanına, Haşdi Şabi, polis ve askerlere ait koordinatları verdiği iddia edilen ses kayıtları basına ve sosyal medyaya sızdırıldı.

Kendisini 'Vatanperver' olarak ilan eden grup tarafından sızdırılan ses kaydıyla ilgili Irak Savunma Bakanı Necah el-Şummari soruşturma başlatıldığını açıkladı.

El-Şummari tarafından yapılan açıklamada, ülkenin çıkarını ve kamuoyuna gerçekleri aktarmak amacıyla özel bir komisyonun konuyla ilgili soruşturma başlatacağı belirtildi.

Bazı Iraklı kanallarında yayınlanan ses kaydına ilişkin Anbar Operasyon Komutanı el-Şummari tarafından henüz herhangi bir açıklama yapılmadı.