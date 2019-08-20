İşçi servisi ile kamyon çarpıştı: 15 yaralı

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Antep'te bir fabrikaya işçi taşıyan servis otobüsü ile hafriyat kamyonunun kafa kafaya çarpışması sonucu 15 kişinin yaralandığı bildirildi.

Edinilen bilgiye göre kaza, Antep 4’üncü Organize Sanayi Bölgesi'nde meydana geldi.

Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir fabrikaya işçi taşıyan servis otobüsü ile hafriyat kamyonu üç yol kavşağında kafa kafaya çarpıştı.

Kazada işçi servisindeki 14 kişi ile birlikte kamyon sürücüsü yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Hastanelerde tedavileri devam eden yaralıların durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.