Zaharova: Kurdistan24 özgürce çalışabilmeli

K24 - MOSKOVA

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Kurdistan24’e Suriye’nin kuzeyinde özgür bir şekilde çalışma hakkının verilmesini gerektiğini söyledi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Kurdistan24’ün Rojava ofisinin kapatılmasıyla ilgili açıklamada bulundu.

Zaharova, “Kurdistan24’ün Suriye’nin kuzeyindeki ofisinin kapatılmasıyla ilgili güçlü tutumumuz olacak” dedi.

Rusya Dışişleri Bakanlığın Sözcüsü, Kurdistan24’ün Rojava ofisinin kapatılmasıyla ilgili daha fazla bilgi sahibi olmak için çaba göstereceklerini ifade etti.

Kurdistan24, Rojava’daki ofislerinin kapatılmasıyla ilgili yaptığı açıklamada, “Rojava yönetimi tarafından çalışmalarımızın engellenmesi, basın özgürlüğü ve demokrasi prensiplerine aykırı olduğu gibi, yönetim şekli, birey özgürlüğü, medya çalışmaları ve siyaset açısından kötü ve endişe verici bir işarettir ki bu anlamda Rojava yöneticilerine eleştiriler yöneltimektedir. Bu durum da bir belge niteliğindedir” ifadelerine yer vermişti.