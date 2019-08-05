Peşmerge operasyon başlattı!

K24 - GERMİYAN
Bugün sabah saatlerinde Peşmerge ve asayiş güçleri Kuleco nahiyesinde DAİŞ’e karşı operasyon başlattı.
K24’e konuşan Şarezur 5’inci Piyade Tugayı Komutanı, DAİŞ mensuplarının bölgeye sızmalarının önüne geçilmesi için operasyon başlattıklarını söyledi.
Operasyonda sadece Peşmerge ve asayiş güçlerinin yer aldığı, Irak ordusu ve Haşdi Şabi’yle koordinasyon söz konusu olmadığı kaydedildi.
Kıfir ilçesine bağlı Kuleco beldesine geçtiğimiz günlerde DAİŞ tarafından düzenlenen saldırıda 3 Peşmerge ile 1 asayiş görevlisi şehit düşmüş, 2 asayiş görevlisi de yaralanmıştı.
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