Uzak mesafedeki kalp atışlarını tanımlayan lazer geliştirildi

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ABD ordusu, kalp atışlarını lazerler aracılığıyla inceleyerek uzak mesafedeki belirli hedefleri tespit edebilen bir teknoloji kullanacak.

Kalp atış imzası, parmak izi ya da insan yüzü kadar ayırt edici bir özellik olmasa da hedeflerin belirlenmesi adına önemli bir rol üstlenebiliyor.

Yeni hedefleme sisteminde bu teknolojiyi kullanacak olan ABD ordusu, belirli hedefleri çok uzak mesafeden tespit edebilecek.

Şu an için 200 metreye kadar tespit yapabilen mevcut prototipin, yeni geliştirmelerle daha uzaktaki mesafeleri de tespit edebileceği söyleniyor.

MIT Technology Review'a göre Pentagon, kızılötesi ışınları kullanarak insanların kalp atış imzasını okuyabilen teknolojinin prototipini Jetson ismiyle daha önce tanıtmıştı. (Kaynak: Webtekno)