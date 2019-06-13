Macron: Kürdistan Bölgesi sırtını Fransa’ya dayayabilir

K24 - ERBİL

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani’yi tebrik ederek, Kürdistan Bölgesi’ne yardım etmeye devam edeceklerini belirtti.

Emmanuel Macron, yemin ederek görevine başlayan Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani’ye gönderdiği kutlama mektubunda kendisine başarılar diledi.

Neçirvan Barzani’nin, Kürdistan Bölgesi ve tüm Irak’ın kritik bir süreçten geçtiği dönemde önemli bir görev üstlendiğini belirten Macron, “Yeni görevinizin, Kürdistan Böllgesi ve Irak’ta barış ve istikrarın tesis edilmesine katkı sunmasını diliyorum. Fransa olarak, üstlendiğiniz sorumluluğun yerine gelmesi için her türlü desteği sunmaya hazırız” ifadelerini kullandı.

Kürdistan ve Fransa halkları arasındaki tarihi ilişkilere dikkat çeken Macron, Kürdistan Bölgesi’nin DAİŞ’le mücadelesinde şehit olan Peşmergeleri minnetle andığını dile getirdi.

Kürdistan Bölgesi’nin siyasi liderliğinin göçzede ve sığınmacılara verdiği desteğin önemine vurgu yapan Macron, “Birleşik, federal ve demokratik bir Irak’ta Kürtlerin umudunun takipçisi olacağız” ifadelerini kullandı.

Bağımsızlık referandumunda sonra gerilen Erbil-Bağdat ilişkilerinin düzelmesi için Fransa’nın çabasına atıfta bulunan Macron, Erbil - Bağdat ilişkilerinin olumlu yönde gelişmesinden memnuniyet duyduğunu belirterek, bunun bölgede güvenlik ve istikarın sağlanmasında etkili olacağını kaydetti.

Macron mektubunun sonunda, ekonomi, kültür ve eğitim başta olmak üzere Kürdistan Bölgesi ve Fransa arasındaki ilişkilerin her alanda gelişmesininin halkları daha da yakınlaşlaştıracağının altını çizerek, “Bu bağlamda Kürdistan Bölgesi, sırtını Fransa’ya dayayabilir” dedi.