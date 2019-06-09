Yıldırım: Kürdistan Atatürk'ün kullandığı bir sözdür

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AK Parti’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Diyarbakır ziyaretinde kullandığı Kürdistan ifadesi ile ilgili yeni açıklamalarda bulundu.

Elazığ Dernekler Federasyonu ve Fındıkzade Elazığlılar Derneği’nin düzenlediği bir etkinlikte konuşan Binali Yıldırım, Diyarbakır ziyaretinde Kürdistan kelimesini kullanmasıyla ilgili olarak, "Kürdistan sözü Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün cumhuriyetin kurulmasından önce istiklal mücadelesinde bölgeden gelen temsilciler için kullandığı sözdür. Benim ifadem ondan ibarettir" şeklinde konuştu.

Konuşmasını "Bu ülkenin her karış toprağında yaşayan insanlar bizim birinci sınıf vatandaşımızdır" şeklinde sürdüren Yıldırım, "Kimse Kürtleri ötekileştirmeye, ayrıştırmaya çalışmasın. Biz etle kemik gibiyiz" dedi.

Geçtiğimiz Perşembe günü Diyarbakır’da konuşan Yıldırım, Büyük Millet Meclisi’nin kuruluşunda Atatürk tarafından davet edilenler arasında Kürdistan mebusunun da olduğunu söylemişti.

Konuşmasına Kürtçe “Îda we bimbarekî be. Roj baş, çawenin?” (Bayramınız kutlu olsun. Günaydın, nasılsınız?) diye başlayan Yıldırım, İstanbul seçimleri için destek istemişti.

Yıldırım, “Diyarbakır’a size geldim, desteğinizi istemeye geldim. Diyarbakır her zaman bizim yanımızda oldu. Aramızı hiç kimse bozamaz, biz ezelden beri kardeşiz” ifadelerini kullanmıştı.

Binali Yıldırım, “İstiklal mücadelesini başlatırken daha savaş yıllarında bile Ankara’da Büyük Millet Meclisi’ni toplayan Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün davet ettiği millet temsilcilerinin arasında Kürdistan mebusu da vardı, Lazistan mebusu da vardı, Anadolu’nun her tarafından temsilci vardı” demişti.