K24 - XANEQİN

Kürdistan Bölgesi idaresi altında olmayan Kürdistani bölgeler arasında yer alan Xaneqin’de canlı bomba saldırısı gerçekleşti.

K24 muhabirinin verdiği bilgiye göre, Xaneqin’deki bir cafede, saat 22:00 sıralarında bir patlama meydana geldi.

Canlı bomba saldırısı neticesinde patlamanın gerçekleştiği kaydedilirken, olay yerinde bulunan birçok kişinin yaralandığı belirtildi.

Yaralıların hastaneye sevk edilmeye başlandığı bildirilirken, güvenlik güçlerin olay yerini giriş çıkışlara kapattığı ifade edildi.

Öte yandan, Xaneqin ilçe yönetiminin kentte sabaha kadar olağanüstü hal ilan ettiği ve sokağa çıkma yasağının duyurulduğu bildirildi.