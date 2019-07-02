Lavrov'dan İran'a: Duygularınıza yenik düşmeyin

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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, İran'ı Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu (UAEK) ile yapılan garanti anlaşmasının temel hükümlerini yerine getirme, duygularına yenik düşmeme ve soğukkanlılığını koruma çağrısı yaptı.

İrlandalı mevkidaşı Simon Coveney'le Moskova'da yaptığı görüşmeden sonra düzenlenen basın toplantısında konuşan Lavrov, İran’ın 300 kilogramlık uranyum stok tavan sınırını aşması konusunda, "İranlı meslektaşlarımızı soğukkanlı davranmaya, hiçbir halükarda duygularına yenilmemeye ve UAEK ile yapılan garanti anlaşmasının ve buna ait ek protokolün temel hükümlerini yerine getirmeye çağırıyoruz" dedi.

“AVRUPALILAR DA YÜKÜMLÜLÜKLERİNİ YERİNE GETİRMELİ”

Lavrov, Avrupalı meslektaşlarını da her şeye rağmen sözlerini, yükümlülüklerini yerine getirmeye, Avrupalıları şirketleri ABD yaptırımlarından korumak için geliştirdikleri ödeme mekanizmasını (INSTEX) bilfiil uygulamaya koymaya davet ettiklerini belirtti.

Bunlar sağlanmadan Ortak Kapsamlı Eylem Planı (JCPOA) da denilen nükleer anlaşmayı korumaya dönük diyalog kurmanın çok zor olacağına işaret eden Lavrov, bu son derece önemli anlaşmanın yürürlükte kalması için ellerinden geleni yapacaklarını vurguladı.

“INSTEX PETROL TİCARETİNİ ÖNGÖRMÜYOR”

Bir yıl önce ABD JCPOA'dan tek taraflı çekildiğinde ve diğer ülkelere İran'dan petrol almayı yasakladığında Avrupalıların İran'ın hem sorunsuz olarak petrol satmasını hem de bunun karşılığında para almasını sağlayacak bir mekanizma kurmayı gündeme getirdiğini anımsatan Lavrov, bunun sonucunda kurulan INSTEX mekanizmasının petrol ticaretini öngörmediğinin altını çizdi.

28 Haziran'da İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Abbas Arakçı, ülkesine yönelik ABD yaptırımlarının aşılması, Avrupa ülkelerinin İran ile ticaretlerinin sürdürülmesi için oluşturulan özel ödeme mekanizması INSTEX'in faaliyete geçtiğini ve ilk transferin yapıldığını bildirmişti.

UAEK Genel Müdürü Yukiya Amano, İran’ın 300 kilogramlık uranyum stok tavan sınırını aştığını teyit etmişti. (Kaynak: Sputnik)