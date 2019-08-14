Erbil heyeti Bağdat’a gidiyor

K24 - ERBİL

Önümüzdeki günlerde Erbil’den bir heyetin Bağdat’a giderek iki hükümet arasındaki sorunları müzakere edeceği belirtildi.

K24’e konuşan Irak Parlamentosu Üyesi Bahtiyar Şaweys, Bağdat’a gidecek Kürdistan Bölgesi heyetinin öncelikli müzakere konusunun maaşların ödenmesi ve petrol gelirlerinin teslim edilip edilmemesini konuşması gerektiğini söyledi.

Irak Anayasası’nın 140’ıncı maddesinin şimdiden uygulanmaya başlanması gerektiğini kaydeden Şaweys, bunun ilk adımı olarak sayım kararının alınması gerektiğini belirtti.

Irak Parlamentosu Üyesi Muhammed Şakir ise K24’e yaptığı açıklamada, öncelikli olarak Erbil ile Bağdat arasındaki ilişkilerin normalleşmesi gerektiğini vurgulayarak, sonrasında Kerkük ve 140’ıncı maddenin uygulanması sorunlarının çözülmesi gerektiğini ifade etti.

Erbil ile Bağdat arasındaki görüşmelerde önemli ilerleme sağlandığı belirtilirken, nihai anlaşmaya yaklaşıldığı ve anlaşma maddelerinin ve nihai imzaların konuşulduğu ifade ediliyor.