Kürdistan Parlamentosu’nda güven oylaması bugün

Halkı askerlikten soğutma suçu ve bir beraat kararı

2018 yılının Haziran ayında sosyal medya paylaşımlarımdan derlenen bir dosya 8 Mart 2019’da bir davaya dönüştürüldü. Söz konusu dosyada iki kişisel beyanım baz alınmıştı.