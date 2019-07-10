Kürdistan

Kürdistan Parlamentosu’nda güven oylaması bugün

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Kürdistan Parlamentosu’nda güven oylaması bugün
Kürdistan Parlamentosu Mesrur Barzani hükümet kabine güven oylaması

K24 - ERBİL

Kürdistan Parlamentosu, Mesrur Barzani Başbakanlığı’nda kurulacak 9’uncu hükümet kabinesine güvenoyu vermek için bugün toplanıyor.

Parlamentoda grubu bulunan bütün partilerin katılacağı oturum, bugün saat 11.00’de gerçekleştirilecek.

Mesrur Barzani’nin parlamentoya sunduğu 23 kişilik kabinede 3 kadın bakan bulunuyor.

Parlamentoda yapılacak güven oylaması sonrası Başbakan ve bakanlar yemin edecek. Ardından hükümetin 4 yıllık programı kamuoyuna açıklanacak.

Yeni kabine şu isimlerden oluşuyor:

Mesrur Mesud Mustafa Barzani – Başbakan

Kubad Celal Husameddin Talabani – Başbakan Yardımcısı

Fersed Ahmed Abdullah – Adalet Bakanı

Şoreş İsmail Abdullah – Peşmerge İşleri Bakanı

Reber Ahmed Halid – İçişleri Bakanı

Awat Cenab Nuri Salih – Maliye ve Ekonomi Bakanı

Saman Hüseyin Muhammed Berzinci – Sağlık Bakanı

Alan Heme Said Salih Muhammed – Eğitim Bakanı

Dana Abdulkerim Heme Salih Abdulrahman – İmar ve İskan Bakanı

Sasan Osman Awni Habib – Belediye ve Turizm Bakanı

Aram Muhammed Kadir Emin – Yüksek Öğrenim ve Bilimsel Araştırmalar Bakanı

Dara Reşid Mahmud – Planlama Bakanı

Kwestan Muhammed Abdullah Maruf – Sosyal Çalışmalar Bakanı

Muhammed Said Ali – Kültür ve Gençlik Bakanı

Abdullah Mahmud Muhammed San Ahmed – Şehit ve Enfal Bakanı

Begerd Dilşad Şukrullah – Tarım ve Su Kaynakları Bakanı

Kemal Muslim Said Qereni – Ticaret ve Sanayi Bakanı

Anu Cewher Abdulmesih Abdullah – Ulaştırma ve Haberleşme Bakanı

Piştiwan Sadık Abdullah – Evkaf ve Din İşleri Bakanı

Kemal Muhammed Salih Halil – Elektrik Bakanı

Halid Selam Said – Bölge Bakanı

Aydın Maruf Selim – Bölge Bakanı

Vala Ferid İbrahim – Bölge Bakanı

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