Kürdistan Parlamentosu’nda güven oylaması bugün

K24 - ERBİL
Kürdistan Parlamentosu, Mesrur Barzani Başbakanlığı’nda kurulacak 9’uncu hükümet kabinesine güvenoyu vermek için bugün toplanıyor.
Parlamentoda grubu bulunan bütün partilerin katılacağı oturum, bugün saat 11.00’de gerçekleştirilecek.
Mesrur Barzani’nin parlamentoya sunduğu 23 kişilik kabinede 3 kadın bakan bulunuyor.
Parlamentoda yapılacak güven oylaması sonrası Başbakan ve bakanlar yemin edecek. Ardından hükümetin 4 yıllık programı kamuoyuna açıklanacak.
Yeni kabine şu isimlerden oluşuyor:
Mesrur Mesud Mustafa Barzani – Başbakan
Kubad Celal Husameddin Talabani – Başbakan Yardımcısı
Fersed Ahmed Abdullah – Adalet Bakanı
Şoreş İsmail Abdullah – Peşmerge İşleri Bakanı
Reber Ahmed Halid – İçişleri Bakanı
Awat Cenab Nuri Salih – Maliye ve Ekonomi Bakanı
Saman Hüseyin Muhammed Berzinci – Sağlık Bakanı
Alan Heme Said Salih Muhammed – Eğitim Bakanı
Dana Abdulkerim Heme Salih Abdulrahman – İmar ve İskan Bakanı
Sasan Osman Awni Habib – Belediye ve Turizm Bakanı
Aram Muhammed Kadir Emin – Yüksek Öğrenim ve Bilimsel Araştırmalar Bakanı
Dara Reşid Mahmud – Planlama Bakanı
Kwestan Muhammed Abdullah Maruf – Sosyal Çalışmalar Bakanı
Muhammed Said Ali – Kültür ve Gençlik Bakanı
Abdullah Mahmud Muhammed San Ahmed – Şehit ve Enfal Bakanı
Begerd Dilşad Şukrullah – Tarım ve Su Kaynakları Bakanı
Kemal Muslim Said Qereni – Ticaret ve Sanayi Bakanı
Anu Cewher Abdulmesih Abdullah – Ulaştırma ve Haberleşme Bakanı
Piştiwan Sadık Abdullah – Evkaf ve Din İşleri Bakanı
Kemal Muhammed Salih Halil – Elektrik Bakanı
Halid Selam Said – Bölge Bakanı
Aydın Maruf Selim – Bölge Bakanı
Vala Ferid İbrahim – Bölge Bakanı
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