Neçirvan Barzani Lübnanlı parlamenter heyetiyle görüştü

K24 - ERBİL
Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani, Lübnan Parlamentosu’ndaki Demokrat Buluşma Fraksiyonu Başkanı Teymur Canbolat ve beraberindeki heyetiyle bölgesel gelişmeleri ve Kürdistan Bölgesi - Lübnan ilişkilerini ele aldı.
Neçirvan Barzani, bugün başkent Erbil’de Lübnan Parlamentosu’ndaki Demokrat Buluşma Fraksiyonu Başkanı Teymur Canbolat ve beraberindeki heyetle görüştü.
Görüşmede bölgesel gelişmeler, bölgedeki terörizm tehdidi, Kürdistan Bölgesi’nin Irak ve Lübnan’la ilişkileri ele alındı.
Konuk heyet, Lübnanlı yatırımcıların Kürdistan Bölgesi’nde yatırım yapmaları için uygun koşullar olduğunu belirterek, Kürdistan Bölgesi’nde yatırım yapmaları yatırımcıları için teşvik edeceklerini dile getirdi.
Görüşmede ayrıca, Kürdistan Bölgesi ile Lübnan arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi gerektiğine vurgu yapıldı.
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