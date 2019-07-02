Ankara’dan Şam’a: Misilleme yapmakta tereddüt etmeyiz

HABER MERKEZİ

Türkiye'nin Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi Nezdindeki Daimi Temsilcisi Büyükelçi Sadık Arslan, İdlib'deki gözlem noktasına yönelik saldırıya ilişkin, "Türkiye, rejimin kontrol ettiği bölgelerden Türkiye'nin (İdlib'deki) gözlem noktalarının hedef alınmasına misilleme yapmakta tereddüt etmeyecektir" uyarısında bulundu.

Sadık Arslan, BM Cenevre Ofisi'nde devam eden BM İnsan Hakları Konseyinin 41’inci oturumunda yaptığı konuşmada, Suriye'de Beşar Esad güçlerinin İdlib’de TSK’nın gözlem noktalarına yönelik saldırılarına tepki gösterdi.

Rejimin İdlib'e yönelik saldırılarının insani felaket ve Suriye'deki siyasi sürecin çöküşü riskini taşıdığı uyarısında bulunan Arslan, "Türkiye, rejimin kontrol ettiği bölgelerden Türkiye'nin (İdlib'deki) gözlem noktalarının hedef alınmasına misilleme yapmakta tereddüt etmeyecektir. Bunu yaparken de İdlib'deki sivilleri terk etmeyeceğiz" ifadesini kullandı.

Arslan, Türkiye'nin Astana ortakları ve BM Suriye Özel Temsilcisi Geir O. Pedersen ile Suriye'deki siyasi süreci ilerletme çabalarının devam ettiğini aktardı.