Irak’ta milis gücü komutanına suikast!

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Irak'ın Basra kentinde Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr'a bağlı Seraya es-Selam milis gücü komutanlarından Hazim el-Hilfi, kimliği belirsiz kişilerce silahlı saldırıda öldürüldü.

Hilfi, kentteki Muhammed el-Kasım Köprüsü üzerinde seyir halindeyken kimliği belirsiz kişilerce silahlı saldırıya uğradı.

Hilfi, olay yerinde hayatını kaybetti.

Güvenlik güçleri, olay yerinde inceleme başlatsa da faile ilişkin henüz bilgiye ulaşamadı.

BİNLERCE ÖĞRENCİ, NECEF'TEKİ OLAYI KINADI

Öte yandan Bağdat'ta binlerce üniversite öğrencisi, Tahrir Meydanı'na akın ederek, Sadr'a bağlı kişilerin dün akşam Necef'teki gösteri alanını basmasını kınadı. Öğrenciler, hükümeti göstericileri korumaya çağırdı.

Necef kentinde dün akşam saatlerinde hükümet karşıtı protestocuların toplandığı Sadreyin Meydanı'na giren Sadr Grubu lideri Mutkeda es-Sadr'a bağlı “Mavi Şapkalılar” adlı grubunun protestoculara ateş açması sonucu hayatını kaybedenlerin sayısının 13'e, yaralı sayısının ise 127'ye yükseldiği açıklandı.

Dün akşam Sadr'a bağlı kişilerin göstericilere açtığı ateş sonucu 6 kişi hayatını kaybetmiş, 40'tan fazla kişi de yaralanmıştı.

MAVİ ŞAPKALILAR KİMDİR?

Sadr, gösteriler başladıktan kısa süre sonra protestocuları korumaları ve gösteri alanlarında güvenliği sağlamaları için "Mavi Şapkalılar" adı verilen bir grup oluşturmuştu. Mavi Şapka takan bu kişiler, bir süre gösteri alanlarında bulunmuş ve oraların güvenliğini sağlama görevi üstlenmişti.

Ancak bunlar daha sonra Sadr'ın çağrısı üzerine gösteri alanlarından çekilmişti.

Irak'ta göstericiler, hükümeti kurma görevi verilen Muhammed Tevfik Allavi'ye "siyasi partilerin adayı olduğu" gerekçesiyle karşı çıkıyor.