Neçirvan Barzani’den 8’inci kabineye teşekkür

K24 - ERBİL

Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani, kendi başbakanlığındaki 8’inci hükümet kabinesinin üye ve çalışanlarına teşekkür etti.

Resmi Instagram hesabından bir açıklama Neçirvan Barzani, “Kürdistan Bölgesi’nin 8’inci hükümet kabinesinin üyelerine ve tüm çalışanlarına zor zamanlardaki hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyorum” dedi.

Neçirvan Barzani, “Kürdistan Bölgesi’nin müstakbel Başbakanı ve yeni hükümet kabinesine tüm desteğimi ifade ediyorum. Allah Kürdistan’ı korusun” ifadelerini kullandı.

Neçirvan Barzani başbakanlığındaki 8’inci hükümet kabinesi döneminde DAİŞ savaşı, ekonomik kriz, göçzede ve sığınmacı akını gibi sorunlar baş gösterdi.