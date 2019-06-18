DANİMARKA - Kürt parlamenter başkan yardımcılığına seçildi

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Orta Anadolu Kürtlerinden Serdar Benli, Danimarka Sosyalist Halk Partisi’nin (SF) Genel Başkan Yardımcılığına seçildi.

Danimarka'da 5 Haziran'da gerçekleştirilen genel seçimlerde, SF’nin birinci sıra adayı olarak parlamentoya girmeyi başaran Kürt siyasetçi Serdar Benli, Facebook hesabından yaptığı açıklamada, partisinin genel başkan yardımcılığına seçildiğini duyurdu.

SF Genel Teşkilatı’nın aldığı kararla, parlamentodaki yönetimin başkan yardımcılığı görevine getirildiğini açıklayan Benli, şunları ifade etti:

“Gösterilen güven için teşekkür ediyorum. SF’ye, bu yeni görevle hizmet etmek benim için büyük bir onurdur. Bütün mütevaziliğimle görevime başlayacağım. Eşbaşkan Yardımcımız Lise Müller ile beraber SF partisinin güçlü, modern, çok renkli ve kucaklayıcı bir organizasyon olma yolundaki gayretini devam ettireceğiz.”

“SF, benim için sadece parlamentodaki çalışmalarla sınırlandırmış bir parti değildir” diyen Benli, şöyle devam etti:

“Biz belediyelerde, il sağlık konseylerinde, yerel derneklerde, çalıştaylar ve parti derneklerinde de değişim için uğraşan bir partiyiz. Partimizin zaten güçlü olan yerel yapısını daha da sağlamlaştırmak ve politikalarımızı daha geniş kitlelere yaymak için yürütülen çalışmalara katkıda bulunacağım.”

5 Haziran seçimleri öncesi K24’e konuşan Benli, kendisini Danimarkalı bir Kürt olarak gördüğünü belirterek, şunları ifade etmişti:

“Benim gönlüm iki parça: Bir parçası Kürdistanlı diğer parçası Danimarkalı. Eğer Danimarka ile Kürtler arasında bir köprü oluşturursak bu bizim için büyük bir kazançtır. Tabi ben orada Kürdistan’daki mücadeleyi, Danimarka’daki Kürt aileler ve Kürt toplumun sorunlarını, tüm diasporanın sıkıntılarını dile getireceğim. Ben orada Kürtler için bir kapı olacağım. Diplomatik ve siyasi açılardan Kürtler için kapıları açmaya çalışacağım.”

SERDAR BENLİ KİMDİR?

Sosyal bilimler ve iletişim uzmanı Serdar Benli 1979’da Ankara’nın Haymana ilçesinde doğdu. Danimarka Maliye Bakanlığı’nda ve daha birçok Danimarka devlet kurumunda görev yaptı. Danimarka’da bölge meclisi vekilliği yaptı. Aktüel olarak da yaşadığı bölge, Gladsaxe Belediyesi’nde başkan yardımcılığı görevine devam ediyor.

Benli, 2015 Danimarka genel seçimlerinde Sosyalist Halk Partisi’nden milletvekilliğine aday oldu. Ancak yasalardaki bir kural nedeniyle yedek milletvekili oldu.

Çok genç yaşlardan beri yaşadığı ülkede aktif olarak politikanın içerisinde yer alıyor.

DANİMARKA SEÇİMLERİ

Danimarka’da 5 Haziran’da yapılan genel seçimlerde Sosyal Demokrat Parti’nin başı çektiği, Sosyal Liberal Parti (Radikale Venstre), Sosyalist Halk Partisi ve Birlik Listesi’nden (Enhedslisten, Kızıl-Yeşiller) oluşan sol blok seçimlerden zaferle çıktı.

Danimarka’nın ikinci kadın başbakan adayı Mette Frederiksen liderliğindeki Sosyal Demokrat Parti seçimlerde yüzde 26 civarında oy aldı. Mevcut hükümetin Başbakanı Lars Lökke Rasmussen liderliğindeki Liberal Parti ise yüzde 23’lerde kaldı.

179 sandalyeli parlamentoda, sol blok 91 milletvekili çıkartırken sağ blok ise 75 sandalye kazandı. Ülke genelinde 175 milletvekili seçilirken, Danimarka Krallığı’na bağlı Faroe Adaları ile Grönland da parlamentoya ikişer temsilci gönderiyor.

Yaklaşık 5,8 milyon nüfusu olan Danimarka’da, 4 milyon 219 bin civarında seçmen bulunuyor.