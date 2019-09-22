DAİŞ Kerbela saldırısını üstlendi

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Terör örgütü DAİŞ, Irak’ın Kerbela kenti yakınlarında dün bir otobüse düzenlenen ve 12 kişinin öldüğü bombalı saldırıyı üstlendi.

DAİŞ’in yayın organı Amaaq haber ajansı, saldırıyı örgütün üstlendiğini bildirdi. Saldırıda toplam 12 kişi ölmüş, çok sayıda kişi de yaralanmıştı.

Irak polis yetkilileri bombanın, otobüse önceden yerleştirilen bir cihaz aracılığıyla patlatıldığını açıkladı.

Başbakan Mesrur Barzani, Irak’ın Kerbela kentinde akşam yaşanan patlamayı sert bir dille kınamıştı.

Başbakan tarafından paylaşılan mesajda, “Saldırıyı sert bir şekilde kınıyor, kurbanların yakınlarının acısını paylaştığımızı duyuruyoruz. Yaralıların bir an önce iyileşmesini ümit ediyoruz” ifadelerine yer verilmişti.

Iraklı güçler, DAİŞ’in yaklaşık 3 yıl boyunca elinde tuttuğu başta Musul olmak üzere ülke topraklarının üçte birinin, Aralık 2017'de tamamen geri alındığını duyurmuştu.

Buna karşın, DAİŞ mensupları Irak'ın Anbar, Diyala, Salahaddin, Musul ve Kerkük vilayetlerindeki kırsal bölgelerde varlık göstermeye ve güvenlik güçleri ile sivillere karşı saldırılar gerçekleştirmeye devam ediyor.