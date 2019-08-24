Esad’ın danışmanı: Türk gözlem noktalarını imha edebiliriz

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Suriye rejimi lideri Beşar Esad'ın Danışmanı Buseyna Şaban, cihatçılara silah tedarik etmek için kullanıldığını öne sürdüğü İdlib'deki Türk gözlem noktalarını imha edilebileceklerini söyledi.

Lübnan'da yayın yapan el Mayadin televizyonuna demeç veren Şaban, Türkiye'nin son dönemdeki eylemleriyle cihatçılara silah tedarik ettiğini kanıtladığını ileri sürdü.

“Türkiye, Astana görüşmelerinde varılan mutabakatları yerine getirmedi ve gözlem noktalarını silah transfer tesislerine ve Suriye toprakları işgal noktalarına dönüştürdü” diyen Şaban, Türk gözlem noktaları ve El Nusra Cephesi'nin silah alışverişi yaptığını ve Suriyelilere karşı suç işlediğini savundu.

Şaban, “Murik köyündeki Türk gözlem noktası kuşatma altında. Suriye ordusu, Türk gözlem noktalarını ve militanları imha edebilir” tehdidinde bulundu.

Geçtiğimiz Pazartesi günü Türk Silahlı Kuvvetleri’ne (TSK) ait bir askeri konvoy, İdlib yakınlarında Esad rejimi ve Rus savaş uçaklarının hedefi olmuştu.

Türkiye Milli Savunma Bakanlığı, saldırıda 3 sivilin öldüğünü, 12 sivilin yaralandığını açıklamıştı.