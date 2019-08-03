Başkan Barzani: DAİŞ’in yaptığı, her açıdan soykırımdır

K24 - ERBİL

DAİŞ’in Şengal saldırısının yıl dönümünde bir mesaj yayımlayan Başkan Mesud Barzani, DAİŞ’li teröristlerin Şengal halkına karşı işlediği suçun her açıdan soykırım olduğunu belirtti.

Başkan Barzani, 3 Ağustos 2014’te DAİŞ tarafından Şengal’de yapılan soykırımın yıldönümünde yayımladığı mesajda, Erbil ile Bağdat’ın, Şengal’i birlikte inşa etmesi gerektiğini vurguladı.

Başkan’ın mesajı şu şekilde:

“3 Ağustos, yürek burkan bir trajedidir. DAİŞ’li teröristlerin Şengal halkına yaşattığı felaket, her açıdan soykırımdır ve hem içerde hem de dışarda o felaketin soykırım olarak tanınması ve kaçırılan kişilerin geri getirilmesi için daha fazla çaba gösterilmelidir.

Kürdistan Bölgesi Hükümeti ile Bağdat, Şengal’in yeniden inşası ve Şengal yönetiminin halkın elinde olması için de ortak bir yolda buluşmalı.

Şengal felaketi, milletimize yönelik diğer felaketlerin devamıdır ve milletimiz hep varlığını korumuştur. Ezidi kardeşlerimizin, Kürdistan halkının ayrılmaz bir parçası olduğunu ve her şekilde kendilerini desteklediğimizi bir kez daha vurguluyoruz.

Şengal felaketinin yıldönümünde, o felakette şehit olanların ve Şengal’i savunup kurtarmak adına canlarını feda eden kahraman Peşmergelerin ruhlarına selam olsun.”