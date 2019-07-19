İran’dan ABD’ye İHA yanıtı

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İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Abbas Arakçi, ABD Başkanı Donald Trump'ın Hürmüz Boğazı'nda İran'a ait bir insansız hava aracının (İHA) düşürüldüğüne ilişkin açıklamasını yalanlayarak, ABD'nin kendisine ait bir İHA'yı yanlışlıkla düşürmüş olabileceğini belirtti.

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Arakçi, Trump'ın söz konusu açıklamasına ilişkin Twitter hesabından paylaşımda bulundu.

Arakçi, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Hürmüz Boğazı'nda ya da başka bir yerde hiçbir İHA kaybetmedik. USS Boxer'ın kendi İHA'sını yanlışlıkla düşürmüş olabileceğinden endişeliyim."

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif de konuyla ilgili, "Bizim bugün insansız hava aracı kaybettiğimiz yönünde bir bilgi yok" demişti.

TRUMP AÇIKLAMIŞTI

Beyaz Saray'da dün açıklama yapan Trump, Hürmüz Boğazı'nda ABD Deniz Kuvvetleri'ne ait USS Boxer amfibik saldırı gemisi ve mürettebatının güvenliğini tehdit eden insansız hava aracını düşürdüklerini söylemişti.

Trump, İran'a ait aracı birkaç kez uyarılmasına rağmen gemiye 900 metre kadar yaklaşması nedeniyle “savunma amaçlı” düşürdüklerini kaydetmişti.