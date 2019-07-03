El Bab’da çifte patlama!

HABER MERKEZİ
Suriye’nin El Bab ilçesinde meydana gelen patlamada 2 kişi öldü, 28 kişi yaralandı.
Bab ilçe merkezi ve ona bağlı Kabbasin beldesinde eş zamanlı bombalı saldırılar düzenlendi.
Saldırılar, bomba yüklü motosikletlerle gerçekleştirildi.
Patlamada 2 sivil öldü, 2'si ağır 15 sivil yaralandı.
Kabbasin'de ise motosiklet, sebze halinde infilak ettirildi. 2'si ağır olmak üzere 13 sivil yaralandı.
Sivil Savunma ekipleri çıkan yangınlara müdahale ederken, güvenlik güçleri de önlemlerini arttırdı. (Kaynak: AA)
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