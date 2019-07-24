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Sudan’da darbe girişimi engellendi

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Sudan’da darbe girişimi engellendi
Foto: Arşiv
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HABER MERKEZİ

Sudan'da Genelkurmay Başkanı Haşim Abdulmuttalib önderliğindeki bir grup subayın darbe girişimi bastırıldı.

Sudan resmi haber ajansı SUNA'nın haberine göre, darbe girişimine Genelkurmay Başkanı Haşim Abdulmuttalib önderliğindeki bir grup subay, istihbarat, İslami Hareket'ten liderler ve eski iktidar partisinden isimler katıldı.

Sudan ordusu darbe girişiminin başarısız olduğunu açıkladı.

12 Temmuz'da Sudan ordusunun içinde bazı subay ve askerler tarafından darbe girişiminde bulunulmuştu.

Sudan'ı 30 yıl yöneten Ömer el Beşir, 10 Nisan'da darbeyle devrilmiş, Askeri Geçiş Konseyi yönetime el koymuştu.

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