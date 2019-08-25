Afrin’de 70 yaşındaki sivil öldürüldü

K24 - AFRİN

Rojava’nın Afrin kentinde bulunan silahlı grupların 70 yaşındaki bir sivili öldürdüğü, eşinden de fidye istediği belirtildi.

K24'e konuşan Afrin’den bir kaynak, ÖSO’ya bağlı grupların dün gece Afrin’in Eşrefiye Mahallesi'nde eşiyle birlikte yaşayan 70 yaşındaki Muhittin Oso’nun evine baskın düzenlediğini aktardı.

Kaynak, silahlı grupların burada Muhuttin Oso’yu işkenceyle öldürdüğünü, eşi Horiye Mihemed Bekir’e de ağır işkenceler yaparak 100 bin lirasını aldıklarını bildirdi.

AFRİN OPERASYONU

21 Ocak 2018’de operasyonlara başladığı, 18 Mart’ta da Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve ÖSO’nun, “Zeytin Dalı” operasyonu kapsamında girdiği Afrin bölgesinde, sivil halka yönelik işkence, kaçırma ve fidye isteme faaliyetleri devam ediyor.

Operasyon sırasında 200 binin üzerinde Afrinli diğer bölgelere göç etmek zorunda kalmıştı.

ÖSO grupları, Afrin’i ele geçirdikten sonra yağma olaylarına başlamış ve bölüşme sorun olunca aralarında çatışmalar meydana gelmişti.

Öte yandan, Suriye'nin çeşitli bölgelerden getirilen Araplar, Afrin ve çevresine yerleştirilmişti. Ayrıca Afrin’de bulunan ÖSO üyelerinin sivil halka işkence yaparken çekilen görüntüler yayımlanmıştı.

Bu grupların hırsızlık, insan kaçırma ve işkence uygulamaları uluslararası toplumun tepkisine neden oluyor.