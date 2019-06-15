Ninova alev alev: Ordudan seferberlik çağrısı

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Musul’un merkezini oluşturduğu Ninova vilayetinde dün akşam 15 farklı bölgede çıkan yangınlara müdahale için Irak ordusundan halka çağrı yapıldı.

Edinilen bilgilere göre; Aden, Selam, Bınuk, Sıdik, Gogceli, Zehra, Dicle City, Al-bina Al-cahz, Başik yolu, Xezne ve Muwefeqiye köyleri ile Gwer yolu üzerindeki bölgelerde yangın çıktı.

Çıkan yangınlarda tarım arazileri küle döndü. Gaz fabrikasının bulunduğu Kahire ve Teybe köylerinde çıkan yangın endişe yaratırken, Werte, Xerabe, Gori Xeriban, Tilyare ve Qeretepe’de yangın çıktığı öğrenildi.

Musul’un güney ve kuzey bölgelerinde çıkan yangın halen sürerken, Irak ordusu bölge halkından orduya ve itfaiye ekiplerine yardım etmeleri çağrısında bulundu.

Sıcak havanın etkisiyle Kürdistan Bölgesi idaresi dışında kalan Kürdistani bölgelerde Kürt çiftçilere ait binlerce dönüm tarım arazisi yangınlar sonucu küle döndü. Irak’ın birçok bölgesinde de yangınlar ekili arazileri etkiledi.

Son bir ayda Irak’ta 303 yangın çıkarken, şimdiye kadar 46 bin dönüm tarım arazisi yandı.