ABD'de silahlı saldırgan paniği

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ABD'nin Vermont eyaletindeki Montpelier'de yer alan Eyalet Kongre binasının bulunduğu komplekse bir silahlı saldırganın girdiği iddiası paniğe neden oldu.

Valilik ofisinden yapılan açıklamada, kompleksin giriş ve çıkışlara kapatıldığı bilgisi yer aldı.

Associated Press (AP) ajansına konuşan bir yetkili, halktan bir kişinin, 133. caddede yer alan ve Vermont Vergi Dairesi'nin bulunduğu binaya uzun namlulu bir silahla girildiğini söylediğini aktardı.

Polis ise, kompleksi aramak ve çalışanları tahliye etmek için olay yerine geldi. Bazı sokaklar ulaşıma kapatıldı.

İnsan kaynaklarından sorumlu devlet bakanlığı, durumun kontrol altında olduğunu ve tehlike arz etmediğini açıkladı.