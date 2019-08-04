Urfa’da mültecileri taşıyan minibüs devrildi

HABER MERKEZİ
Urfa’da mültecileri taşıyan minibüsün bariyerlere çarparak devrilmesi sonucu 1’i ağır 10 kişi yaralandı.
Urfa - Antep Otoyolu’nun 55’inci kilometresinde yaşanana kazada, 1’i ağır 10 mültecinin yaralandığı bildirildi.
Olayda sürücüsünün ismi öğrenilemeyen minibüs, kontrolden çıkarak bariyerlere çarptıktan sonra takla attığı öğrenildi.
Kazada yabancı uyruklu olduğu belirlenen 10 kişi yaralandı. Yaralılara ilk müdahaleyi yoldan geçen diğer sürücüler yaptı.
Olay yerine giden ambulanslarla Birecik ve Urfa merkezdeki hastanelere kaldırılan yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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