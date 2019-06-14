Başkan Barzani’den 13 Haziran mesajı

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Başkan Mesud Barzani, 25’inci yıl dönümünde Xale Efan ve 13 Haziran Şehitleri için bir mesaj yayımladı.

25 yıl önce Süleymaniye’de şehit edilenler için bir mesaj yayımlayan Başkan Mesud Barzani, 13 Haziran Şehitlerinin hiçbir zaman unutulmayacaklarını ifade etti.

Başkan Barzani’nin mesajında şu ifadeler yer aldı:

“Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla,

Bugün, Xale Efan ve arkadaşlarının Süleymaniye’de şehit edilişinin 25’inci yıl dönümüdür.

Xale Efan ve 13 Haziran Şehitleri hiçbir zaman unutulmayacaktır ve her zaman anılacaklardır.

Şehit Xale Efan, 13 Haziran Şehitlerine ve özgürlük yolu şehitlerine binlerce selam olsun.”