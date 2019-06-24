16 Ekim’in ardından Kerkük’te 200 proje durdu

K24 - KERKÜK

16 Ekim 2017 olaylarının ardından Kerkük’te yürütülen 200 yatırım projesinin durdurulduğu ortaya çıktı.

Projeleri yürütenlerin bir kısmının kenti terk ettiği ve kentteki durumun normal olmamasından ötürü geri dönemediği belirtiliyor.

16 Ekim’den sonra büyük maddi bir zarara uğradığını kaydeden girişimciler, haklarını talep ettiklerini ifade ediyor.

Kerkük’te hiçbir hukukun geçerli olmadığını vurgulayan yatırımcılar, Kerkük’le ilgili yatırım projelerini aldıklarında katılımcılardan 10 ila 20 bin dolar arasında bir meblağ alındığını, sonrasında ise projelerin durduğunu dile getiriyor.

K24’e konuşan Kürt yatırımcı Bedran Xoşnaw, yaşadıkları durumu nereye şikayet edip, haklarını nereden talep edeceklerini bilmediklerini kaydederek, aldığı projeyi tamamlaması gerektiğini ama projenin geleceğiyle ilgili net bir durum göremediğini söyledi.

Bazı yatırımcılar ise, Kerkük’e dönemediklerini, dönmeleri durumun yaşamlarının tehlikeye düşeceğinden endişe ettiklerini ifade ediyor.