Rusya, ABD gemisini takibe aldı

HABER MERKEZİ
Rusya Savunma Bakanlığı, Rus Karadeniz Filosu’nun dün Karadeniz’e giren ABD’nin USS Porter destroyerini takibe aldığını bildirdi.
Savunma bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, “Karadeniz Filosu, 8 Ağustos 2019 tarihinde Karadeniz’e giren ABD Donanması’na ait USS Porter destroyerini takibe aldı” ifadelerine yer verildi.
Doğrudan takibi, Karadeniz Filosu’na bağlı Smetliviy devriye gemisinin yürüteceği kaydedildi.
ABD 6’ncı Filosu, USS Porter destroyerinin Karadeniz’e girdiğini duyurmuştu.
ABD 6’ncı Filosu Komutanı Lisa Franchetti, “Karadeniz’de, müttefiklerimiz ve partnerlerimizle yaptığımız operasyonlar, bölge istikrarı için gereken sağlam ilişkilere destek veriyor” demişti.
Bu, ABD gemilerinin 2019’da Karadeniz’e yaptığı altıncı giriş oldu.
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