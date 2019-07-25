KERKÜK - Köye havanlar düştü, sivil araç tarandı!

K24 - DAKUK

Kerkük’ün Dakuk ilçesine bağlı Darayi Heftexari köyüne dün akşam saatlerinde düşen 4 havan topu, aynı aileden 3 kişinin yaralanmasına neden olurken, o sırada köye doğru ilerleyen otomobildeki 7 kişi, Irak güvenlik güçlerince yaylım ateşine tutularak öldürüldü.

K24’e konuşan köy sakini doktor, akşam saatlerinde 4 havan topundan birinin, Kürt bir ailenin evine isabet ettiğini, olayda biri memur biri, diğeri öğretmen olan iki kardeş ile annelerinin ağır yaralandığını söyledi.

Olayın ardından Irak güvenlik güçlerinin bölgeyi ateş altına aldığı ve köyde panik ve endişe havası yaşandığı aktarıldı.

Olayla ilgili K24’e bilgi veren bir güvenlik yetkilisi, Peşmerge’nin çekilmesiyle birlikte bölgede güvenlik boşluğu yaşandığını, DAİŞ’in de rahat bir şekilde eylemlerde bulunduğunu belirtti.

Öte yandan olayı yaşandığı sırada köyün girişindeki Irak güvenlik güçleri kontrol noktasına yaklaşan ve içinde 4 kadın ile 3 çocuğun bulunduğu sivil araç, yaylım ateşine tutuldu. Araçtakilerin tamamı hayatını kaybederken, resmi makamlardan henüz bir açıklama yapılmadı.

Yaralıların hastaneye kaldırılması sırasında da polislerle, araca ateş açan güvenlik güçleri arasında tartışma çıktı. Silahların konuştuğu kavgada da 1 polis hayatını kaybetti.