Dünya ile Güneş arasında asteroit keşfedildi

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Astronomlar, Dünya ve Güneş arasındaki bir yörüngede dönmekte olan yeni bir asteroit keşfetti.

Bu cisim, bir gezegenden küçük boyuttaki göktaşları arasında en kısa yıl döngüsüne sahip olan gök cismi oldu. 2019 LF6 olarak numaralandırılan gök cismi, ‘Atira’ adı verilen türe ait.

2019 LF6 numarasıyla kataloglanan gök cismi, bir gezegenden daha küçük boyutta olan asteroitler arasında en kısa yıl döngüsüne sahip. Atira türüne dahil gök cismi, bir yılını yalnızca 151 günde tamamlıyor.

Cisim, yörüngesinin bir ucunda Merkür’ü geçip Güneş’e yaklaşırken diğer uçta da Venüs’ün arkasından dönüşünü gerçekleştiriyor. Böylece 2019 LF6, yörüngesinin tamamı Güneş Sistemi içerisinde yer alan ve sadece 20 tanesi bilinen Atira adlı nadir asteroitlerden biri olmuş oluyor.

Atira’yı nadir kılan bir diğer özelliği ise göktaşının alışılmadık boyutu. Cismin çapı yaklaşık 1 kilometre. Asteroidi keşfeden astronom Quanzhi Ye, “Bugünlerde kilometre çapında bir asteroidi pek sık bulamıyorsunuz. Büyük cisimlerin çoğu bulundu” dedi.

Araştırmacıya göre, bu kadar büyük bir cismin yıllardır bulunamamış olmasının sebebi ise sahip olduğu alışılmamış yörünge.

Gök cisminin keşfinde, Palomar Gözlemevi’nde bulunan Zwicky Transient Facility kullanıldı. Bu tesiste yapılan çalışmalarda bir başka Atira türü asteroit daha bulunmuştu. (Kaynak: Cnet, Webtekno)