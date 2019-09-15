İran Cumhurbaşkanı Ruhani Ankara’da

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İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Türkiye-İran-Rusya Üçlü Zirvesi’ne katılmak üzere Ankara'ya ulaştı.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın daveti üzerine Türkiye-İran-Rusya Üçlü Zirvesi’ne katılmak üzere bu akşam Ankara’ya hareket etti.

İran, Rusya ve Türkiye liderleri 15 Eylül'de düzenlenecek zirvede üçlü işbirliğin geliştirilmesi ve farklı ekonomik ve bölgesel iletişim dalında fikir alışverişinde bulunacak.

Üç ülke lideri, Astan süreci ile ilgili müzakerelerin yanı sıra çeşitli ekonomik işbirliği alanları ve bölgesel iletişim alanlarını geliştirme konusunu da ele alacak.

Ruhani, Ankara zirvesinde Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ayrı ayrı görüşecek ikili ve karşılıklı ilişkiler hakkında görüşecek.

Ruhani’ye Dışişleri, Enerji, Savunma ve Tarım bakanları eşlik ediyor.